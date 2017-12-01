Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Новопокровский» до уровня «ruССС». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Понижение рейтинга прежде всего обусловлено убыточностью деятельности ввиду значительного доначисления резервов (убыток после налогообложения за десять месяцев 2017 года составил 406 миллионов рублей, ROE по РСБУ за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года составила -31,8%), что привело к снижению нормативов достаточности капитала (на 1 ноября 2017 года Н1.0=9,5%, Н1.1=Н1.2=8,4% против Н1.0=12,8% и Н1.1=Н1.2=11,6% на 1 августа 2017 года). Агентство отмечает снижение устойчивости капитала к обесценению ссудной задолженности (на 1 ноября 2017 года полное обесценение менее 3% совокупной ссудной задолженности приводит к нарушению норматива Н1.0) вследствие ухудшения качества кредитного портфеля (доля ссуд III— V выросла до 28,5% на 1 ноября 2017 года с 19,5% на 1 июля 2017 года)», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, позитивное влияние на рейтинг банка оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте, а также высокая ликвидность портфеля ценных бумаг. Поддержку рейтингу банка «Новопокровский» оказывают приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности и низкий уровень принимаемых валютных рисков, заключили аналитики.