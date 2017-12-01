Белгородсоцбанк ввел вклад «Новогодний».
Депозит открывается сроком на 100 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Процентная ставка составляет 7,75% годовых.
Внесение допвзносов не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются и могут быть выплачены вкладчику.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 8,06 млрд рублей (236-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,19 млрд, кредитный портфель — 3,41 млрд, обязательства перед населением — 4,43 млрд.