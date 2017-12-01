Белгородсоцбанк ввел вклад «Новогодний».

На текущий момент пакетом в 63,48% акций кредитной организации владеет Федор Клюка, 25,77% контролирует семья Незнамовых — Николай, Валентина, Владимир и Татьяна (в том числе 7,9% через ООО «Мега-Ват»), еще 9,16% принадлежит дочери Федора Клюки — Светлане Жуковой. Оставшаяся часть (1,59%) приходится на акционеров-миноритариев.

Белгородсоцбанк АО «УКБ «Белгородсоцбанк» — небольшой по размеру активов региональный финансовый институт, занимающий лидирующее положение по ключевым показателям деятельности в домашнем регионе. Располагает небольшой сетью продаж, сосредоточенной преимущественно в Белгородской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование коммерческих предприятий, привлечение средств населения во вклады.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 8,06 млрд рублей (236-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,19 млрд, кредитный портфель — 3,41 млрд, обязательства перед населением — 4,43 млрд.