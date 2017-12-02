Краснодарский Кубаньторгбанк ввел два сезонных вклада.
«Новогодний» открывается под 8% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.
«Новогодний Плюс» привлекается под 7,8% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов без ограничений по минимальной сумме и сроку. Также допускаются расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.
Минимальная сумма двух вкладов — 10 тыс. рублей, срок — полгода. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.
«Сезонные предложения действуют до 31 января 2018 года. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5,28 млрд рублей (289-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,33 млрд, кредитный портфель — 1,16 млрд, обязательства перед населением — 2,35 млрд.