Еврокомиссия (ЕК) объявила, что она не в состоянии выплатить третий транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине из-за незавершенности требуемых реформ. Об этом заявили представители ЕК, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В апреле 2015-го ЕС утвердил программу помощи Украине — макрофинансовую поддержку (МИД), чтобы помочь стране покрыть свои потребности во внешнем финансировании. За первые два транша Киев уже получил 1,2 млрд евро, оставшиеся 600 млн должны были быть переданы третьим траншем.

«Четыре меры (из списка) в настоящее время остаются невыполненными. На этом фоне комиссия не в состоянии выплатить последний транш текущей программы МИД. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы, при поддержке всех заинтересованных сторон», — заявила комиссия.

С 2014 года Украина получила от ЕС кредитов на сумму 2,81 млрд евро. Это сумма включает 1,1 млрд евро в 2014—2015 годах в рамках двух предыдущих программ МИД и 1,2 млрд евро в рамках текущей помощи.