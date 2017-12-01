Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Эксперт Банка до уровня «ruCC». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают хорошие показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности (на 1 ноября 2017 года Н2 равен 123,4%, Н3 — 212,7%, Н4 — 43,6%), приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 1 ноября 2017 года покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 282%) и наличие доступа к значимым источникам дополнительной ликвидности», — говорится в сообщении.

По мнению RAEX, понижение рейтинга обусловлено изменением бизнес-модели банка, которое не позволяет оценить характерный для нее уровень дефолтности кредитов и сопровождается сокращением нормативов достаточности капитала, притом что планы по докапитализации банка, ожидаемой до июля 2017-го, были отложены на первое полугодие 2018 года. Давление на рейтинг также оказывают высокий уровень концентрации активных операций на объектах кредитного риска, имеющих отдельные признаки аффилированности с собственниками банка, и недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам, заключили аналитики.