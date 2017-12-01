Сбербанк России опубликовал на своем официальном YouТube-канале рекламный видеоролик с главой кредитной организации Германом Грефом. В двухминутном видео также снялся ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Рекламный ролик призван популяризировать олимпиаду «Я — профессионал», партнером которой является Сбербанк.

По сюжету ролика «Угадай, кто?» четверо молодых людей играют в одноименную игру. Ее цель — с помощью полученных от других участников игры подсказок догадаться, какое слово загадано на стикере, прилепленном на лоб игрока. В какой-то момент в игру вступает и глава Сбербанка Герман Греф.

Спойлер: Грефу загадали Петра I, но он не отгадал.