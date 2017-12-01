Сбербанк России опубликовал на своем официальном YouТube-канале рекламный видеоролик с главой кредитной организации Германом Грефом. В двухминутном видео также снялся ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Рекламный ролик призван популяризировать олимпиаду «Я — профессионал», партнером которой является Сбербанк.
По сюжету ролика «Угадай, кто?» четверо молодых людей играют в одноименную игру. Ее цель — с помощью полученных от других участников игры подсказок догадаться, какое слово загадано на стикере, прилепленном на лоб игрока. В какой-то момент в игру вступает и глава Сбербанка Герман Греф.
Спойлер: Грефу загадали Петра I, но он не отгадал.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.