В ноябре более 30 кредитных организаций изменили ставки по депозитам юрлиц. Среди них, ФорБанк, Связь-Банк, «Мегаполис», «Агророс», «Пермь», Челиндбанк, Чувашкредитпромбанк, Проинвестбанк, «Оранжевый», Энерготрансбанк, «Снежинский», ВТБ Банк Москвы, Банк «Санкт-Петербург», Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Уссури», Вокбанк, Углеметбанк, Первый Дортрансбанк, РН Банк, Газтрансбанк, «Девон Кредит», Автоградбанк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, «Русь» и Челябинвестбанк.

В целом по депозитам в рублях ставки снижены на 0,1—2,5 процентного пункта, в долларах США увеличены на 0,4—0,6 п. п. Причем в инвалюте ставки менял лишь банк «Мегаполис».

Кроме того, в ноябре Промсвязьбанк предложил клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса новый сезонный депозит «Новогодний», который позволяет разместить от 100 тыс. рублей (1,5 тыс. долларов/евро) на 90 дней. Ставка по рублевым депозитам с выплатой дохода в конце срока составляет 7,5% годовых, с ежемесячной выплатой — 7,4%, по депозитам в долларах США — 1% и 0,9% годовых соответственно, в евро — 0,3% и 0,2%. В течение всего срока размещения клиентам предоставляется возможность неоднократно пополнять депозит до максимально допустимой суммы — 1 млрд рублей или 30 млн долларов/евро.

Кроме того, банк «Мегаполис» (Чебоксары) ввел новый депозит «Для бизнеса». Срок — 181 день. Минимальная сумма — 3 млн рублей. Ставка — 9% годовых. Выплата процентов — ежеквартально или в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Возможно досрочное изъятие полной суммы депозита по ставке до востребования. В таком случае разница между суммой ранее выплаченных процентов и суммой процентов, подлежащей выплате при досрочном изъятии полной суммы депозита, удерживается банком из суммы депозита.