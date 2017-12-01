Потребительский спрос в декабре 2017 года продолжит восстанавливаться на фоне стабильной ситуации на рынке труда, роста реальной заработной платы и объемов кредитования физических лиц, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».



По итогам года прирост расходов на конечное потребление домашних хозяйств будет ближе к верхней границе прогнозного интервала (3—3,5%).

«В то же время темп прироста ВВП в 2017 году будет ближе к нижней границе прогнозного интервала (1,7—2,2%), что связано с более низким, чем ожидалось ранее, ростом инвестиционного спроса, а также со слабой статистикой октября. В октябре промышленное производство, по оценкам Банка России, сократилось как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом сопоставлении с исключением сезонного и календарного факторов. При этом, как и ожидалось, хороший урожай отдельных видов сельскохозяйственных культур способствовал росту выпуска продовольствия, в том числе товаров, сырьем для производства которых является продукция растениеводства (подсолнечное масло, крупа, сахар)», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, рост выпуска потребительских товаров длительного пользования, поддерживаемый спросом домашних хозяйств, оставался устойчивым. Кроме того, увеличилось производство мебели, бытовой электроники и легковых автомобилей.