Чикагская CME Group, крупнейшая в мире товарная биржа, начнет торги фьючерсами на биткоин 18 декабря текущего года, передает Bloomberg.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) разрешила операторам бирж CME Group и CBOE Global Markets запустить торги этим фьючерсом, после того как они убедили регулятора, что новый инструмент соответствует всем необходимым стандартам.

Ранее обе эти биржи сообщали о планах скорого запуска торгов фьючерсами на биткоин. Еще одна площадка, Cantor Exchange, предложит бинарные опционы на биткоин.

Данное событие является переломным моментом для Уолл-стрит, в том числе институциональных инвесторов и высокочастотных трейдеров, которые стремились играть на резких колебаниях криптовалют, отмечает Bloomberg.

Ранее биткоин рос на ожидании этих событий, подорожав за последний месяц на 70%.