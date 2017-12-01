Объем Фонда национального благосостояния на 1 декабря составил 3,9 трлн рублей, или 66,94 млрд долларов. За месяц объем ФНБ сократился на 2,5% (на 1 ноября фонд насчитывал 4 трлн рублей), за год — на 15,2% (на 1 декабря 2016 года было 4,6 млрд рублей), свидетельствуют данные Минфина РФ.

В ноябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах во Внешэкономбанке в сумме 76,4 млн рублей, или 1,3 млн долларов. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2017 году составил 44,4 млрд рублей, или 0,8 млрд долларов.



28 ноября глава Минфина Антон Силуанов сообщал на форуме Финансового университета при правительстве РФ, что Россия в 2017 году потратит из суверенных фондов 1 трлн рублей, что почти вдвое меньше изначально запланированных 1,8 трлн.