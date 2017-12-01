Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) вырос на 0,26% и составил 2 105,99 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,16% до 1 133,33 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,24%, «АЛРОСы» — на 1,08%, Московской биржи — на 1,59%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,76%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,26%.

«Российский рынок акций в пятницу сумел выйти в плюс. Индекс МосБиржи к финалу недели стабилизировался в области 2 100—2 105 пунктов — не самый продуктивный результат, но на фоне внутреннего давления картина вполне достойная. Начало первой полноценной декабрьской недели во многом будет связано с решениями американского сената по реформе налоговой системы: если все пройдет благополучно, ралли за океаном продолжится и «вытянет» наши индексы. Ближайшая поддержка для индекса МосБиржи стоит на уровне 2 075 пунктов, сопротивление — около 2 145 пунктов», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.