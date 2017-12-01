Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 10 копеек и составил 58,55 рубля. Курс евро просел на 4 копейки, остановившись на отметке 69,48 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,79 рубля, минимальный — 58,47. Всего за торговый день совершена 19 651 сделка на 2 млрд 367 млн 833 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,93 рубля, минимальный — 69,41. Всего за торговый день совершены 3 834 сделки на 215 млн 558 тыс. евро.