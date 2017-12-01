Банк «Россия» предлагает оформить сезонный вклад «Морозные узоры».

Депозит открывается в сумме от 3 тыс. рублей сроком на один, три, шесть, девять месяцев или один год. Процентные ставки составляют 3,7—7,5% годовых. Пополнение и расходные операции невозможны. Проценты выплачиваются в конце срока.

«В случае досрочного расторжения договора выплата процентов производится по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Юлия Ушева.



Предложение действительно в период с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018-го.