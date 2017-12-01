Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Курскпромбанка на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, выделены высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=19,3%; Н1.1=Н1.2=15,2% на 1 ноября 2017 года) и устойчивость нормативов достаточности капитала к обесценению ссуд (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 10,8% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском на 1 ноября 2017 года). Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень рентабельности бизнеса (по данным РСБУ, за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года ROE составила 15,5%, ROA=2,3%) в сочетании с высокой операционной эффективностью деятельности (чистая процентная маржа за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года составила 7,4%), а также сбалансированность срочной структуры активов и пассивов на горизонте до 30 дней (на 1 ноября 2017 года Н3=202,8%; ликвидные активы покрывают привлеченные средства на 29,7%)», — указывается в сообщении.

По мнению RAEX, давление на рейтинговую оценку банка оказывают умеренно высокая доля ссуд III—V категорий качества, а также незначительный объем источников дополнительной ликвидности. Ограничивает уровень рейтинга высокая зависимость ресурсной базы от основного источника фондирования (средства, привлеченные от физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, формируют около 56% валовых пассивов на 1 ноября 2017-го) при их низкой географической диверсификации и повышенная концентрация активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска, заключили эксперты.

