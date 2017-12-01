В Армавире Краснодарского края сотрудник полиции предотвратил поджог в офисе кредитной организации. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

«Сегодня в Армавире около 10 часов утра в офис кредитной организации вошел мужчина, в руках которого была бутылка с горючей жидкостью. Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Находившийся на месте происшествия в свободное от службы время полицейский одного из подразделений ОМВД России по городу Армавиру мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. Обездвижив злоумышленника, он не дал совершить ему поджог, после чего удерживал до прибытия коллег».

Личность нападавшего была установлена, им оказался местный житель. Причины противоправного поступка выясняются.



Руководством отдела МВД России по Армавиру решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника, отмечают в полиции.