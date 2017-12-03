Татарстанский Автоградбанк (Набережные Челны) предлагает оформить вклад «Снежный вальс».
Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 370 дней под 6,25% годовых. Проценты ежеквартально выплачиваются на текущий счет.
Разрешено пополнение счета без ограничений по минимальной сумме в течение 180 дней с момента открытия вклада. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.
«При досрочном расторжении договора ставка сохраняется за каждые полные 90 дней», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,30 млрд рублей (273-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,89 млрд, кредитный портфель — 3,97 млрд, обязательства перед населением — 3,98 млрд.