Автоградбанк АО «Автоградбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Татарстане и ориентированный преимущественно на работу с физическими лицами. Деятельность сосредоточена на кредитовании — как населения, так и предприятий. Основным источником фондирования выступают депозиты населения, формирующие свыше 60% пассивов банка.

В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал и его мать Минна Сигал, которые совместно владеют 21,88% акций банка, Мунавара Хамидуллина, Фагима Кадырова (по 9,94%), член совета директоров Диляра Голикова, Азат Низамиев (по 9,87%), члены совета директоров Любовь Лябигина (9,65%) и Майя Догадина (6,72%), Галина Сизова (6,11%), Венера Иванова (3,08%), Рамиль Авхадеев (3,00%), Лилия Алмазова (2,23%), Дамир Гилязов и Наргиза Ефимова (брат и сестра, по 1,50%), Розалия Шайдуллина (1,00%). На акционеров-миноритариев приходится 2,71% акций общества, еще 0,99% акций находится непосредственно на балансе кредитной организации.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,30 млрд рублей (273-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,89 млрд, кредитный портфель — 3,97 млрд, обязательства перед населением — 3,98 млрд.