В преддверии отмечаемого в России 2 декабря Дня банковского работника эксперты сервиса «Avito Работа» проанализировали, как в течение года изменились зарплаты банковских служащих в российских городах-миллионниках, а также сравнили оклады в банковской сфере со средними по городам и выяснили, где сотрудники банков получают больше других специалистов. Результаты исследования представлены в обзоре компании.
В III квартале 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в категории «банки, инвестиции» на Avito по всей России, составила 30,9 тыс. рублей — на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в восьми городах с населением более 1 млн человек динамика оказалась отрицательной, еще в семи — положительной.
Максимальный рост отмечен в Новосибирске (плюс 52,8%), Москве (плюс 19,6%), Нижнем Новгороде (плюс 16,6%) и Санкт-Петербурге (плюс 12,6%), наиболее значительное падение — в Волгограде (минус 28,9%), Перми (минус 19%), Самаре (минус 17,1%) и Омске (минус 10,9%). В Казани, Екатеринбурге, Уфе, Ростове-на-Дону и Воронеже зафиксирована динамика в пределах плюс-минус 10%. В Красноярске зарплаты банковских работников за год практически не изменились.
Рейтинг городов-миллионников по годовой динамике заработной платы в категории «банки, инвестиции» на портале «Avito Работа»
|
Город
|
Средняя з/п, III кв. 2016 г., тыс. рублей
|
Средняя з/п, III кв. 2017 г., тыс. рублей
|
Динамика
|
Новосибирск
|
24 600
|
37 600
|
52,8%
|
Москва
|
49 500
|
59 200
|
19,6%
|
Нижний Новгород
|
27 700
|
32 300
|
16,6%
|
Санкт-Петербург
|
38 800
|
43 700
|
12,6%
|
Казань
|
34 900
|
37 600
|
7,7%
|
Екатеринбург
|
33 600
|
35 000
|
4,2%
|
Уфа
|
32 700
|
33 900
|
3,7%
|
Красноярск
|
30 500
|
30 800
|
1%
|
Челябинск
|
26 900
|
26 800
|
-0,4%
|
Ростов-на-Дону
|
42 300
|
41 300
|
-2,4%
|
Воронеж
|
31 000
|
28 300
|
-8,7%
|
Омск
|
27 400
|
24 400
|
-10,9%
|
Самара
|
32 700
|
27 100
|
-17,1%
|
Пермь
|
37 800
|
30 600
|
-19%
|
Волгоград
|
35 700
|
25 400
|
-28,9%
Самые высокие зарплаты в III квартале 2017 года предлагали работникам банков из Москвы (59,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (43,7 тыс.) и Ростова-на-Дону (41,3 тыс.), самые низкие — специалистам из Омска (24,4 тыс.), Волгограда (25,4 тыс.) и Челябинска (26,8 тыс. рублей).
В сравнении со средними окладами по городу в III квартале больше всего зарабатывали банковские служащие из Ростова-на-Дону (плюс 26,7%), Казани (плюс 17,5%), Москвы (плюс 15,8%) и Новосибирска (плюс 14,6%), меньше всего — из Омска (минус 14,1%), Самары (минус 13,1%) и Челябинска (минус 10,4%).
Среди городов-миллионников наиболее значимые доли спроса со стороны соискателей из банковской сферы (он измеряется числом переходов к запросам контактов работодателей) характерны для Москвы, Ростова-на-Дону и Самары: 29,7%, 11,2% и 9,9% соответственно. Наименее популярны предложения о работе в Челябинске (1,8%), Екатеринбурге (2,2%) и Омске (2,2%).