В преддверии отмечаемого в России 2 декабря Дня банковского работника эксперты сервиса «Avito Работа» проанализировали, как в течение года изменились зарплаты банковских служащих в российских городах-миллионниках, а также сравнили оклады в банковской сфере со средними по городам и выяснили, где сотрудники банков получают больше других специалистов. Результаты исследования представлены в обзоре компании.

В III квартале 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в категории «банки, инвестиции» на Avito по всей России, составила 30,9 тыс. рублей — на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в восьми городах с населением более 1 млн человек динамика оказалась отрицательной, еще в семи — положительной.

Максимальный рост отмечен в Новосибирске (плюс 52,8%), Москве (плюс 19,6%), Нижнем Новгороде (плюс 16,6%) и Санкт-Петербурге (плюс 12,6%), наиболее значительное падение — в Волгограде (минус 28,9%), Перми (минус 19%), Самаре (минус 17,1%) и Омске (минус 10,9%). В Казани, Екатеринбурге, Уфе, Ростове-на-Дону и Воронеже зафиксирована динамика в пределах плюс-минус 10%. В Красноярске зарплаты банковских работников за год практически не изменились.

Рейтинг городов-миллионников по годовой динамике заработной платы в категории «банки, инвестиции» на портале «Avito Работа»

Город

Средняя з/п, III кв. 2016 г., тыс. рублей

Средняя з/п, III кв. 2017 г., тыс. рублей

Динамика

Новосибирск

24 600

37 600

52,8%

Москва

49 500

59 200

19,6%

Нижний Новгород

27 700

32 300

16,6%

Санкт-Петербург

38 800

43 700

12,6%

Казань

34 900

37 600

7,7%

Екатеринбург

33 600

35 000

4,2%

Уфа

32 700

33 900

3,7%

Красноярск

30 500

30 800

1%

Челябинск

26 900

26 800

-0,4%

Ростов-на-Дону

42 300

41 300

-2,4%

Воронеж

31 000

28 300

-8,7%

Омск

27 400

24 400

-10,9%

Самара

32 700

27 100

-17,1%

Пермь

37 800

30 600

-19%

Волгоград

35 700

25 400

-28,9%

Самые высокие зарплаты в III квартале 2017 года предлагали работникам банков из Москвы (59,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (43,7 тыс.) и Ростова-на-Дону (41,3 тыс.), самые низкие — специалистам из Омска (24,4 тыс.), Волгограда (25,4 тыс.) и Челябинска (26,8 тыс. рублей).

В сравнении со средними окладами по городу в III квартале больше всего зарабатывали банковские служащие из Ростова-на-Дону (плюс 26,7%), Казани (плюс 17,5%), Москвы (плюс 15,8%) и Новосибирска (плюс 14,6%), меньше всего — из Омска (минус 14,1%), Самары (минус 13,1%) и Челябинска (минус 10,4%).

Среди городов-миллионников наиболее значимые доли спроса со стороны соискателей из банковской сферы (он измеряется числом переходов к запросам контактов работодателей) характерны для Москвы, Ростова-на-Дону и Самары: 29,7%, 11,2% и 9,9% соответственно. Наименее популярны предложения о работе в Челябинске (1,8%), Екатеринбурге (2,2%) и Омске (2,2%).