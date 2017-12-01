В преддверии отмечаемого в России 2 декабря Дня банковского работника эксперты сервиса «Avito Работа» проанализировали, как в течение года изменились зарплаты банковских служащих в российских городах-миллионниках, а также сравнили оклады в банковской сфере со средними по городам и выяснили, где сотрудники банков получают больше других специалистов. Результаты исследования представлены в обзоре компании.

В III квартале 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в категории «банки, инвестиции» на Avito по всей России, составила 30,9 тыс. рублей — на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в восьми городах с населением более 1 млн человек динамика оказалась отрицательной, еще в семи — положительной.

Максимальный рост отмечен в Новосибирске (плюс 52,8%), Москве (плюс 19,6%), Нижнем Новгороде (плюс 16,6%) и Санкт-Петербурге (плюс 12,6%), наиболее значительное падение — в Волгограде (минус 28,9%), Перми (минус 19%), Самаре (минус 17,1%) и Омске (минус 10,9%). В Казани, Екатеринбурге, Уфе, Ростове-на-Дону и Воронеже зафиксирована динамика в пределах плюс-минус 10%. В Красноярске зарплаты банковских работников за год практически не изменились.

Рейтинг городов-миллионников по годовой динамике заработной платы в категории «банки, инвестиции» на портале «Avito Работа»

Город Средняя з/п, III кв. 2016 г., тыс. рублей Средняя з/п, III кв. 2017 г., тыс. рублей Динамика Новосибирск 24 600 37 600 52,8% Москва 49 500 59 200 19,6% Нижний Новгород 27 700 32 300 16,6% Санкт-Петербург 38 800 43 700 12,6% Казань 34 900 37 600 7,7% Екатеринбург 33 600 35 000 4,2% Уфа 32 700 33 900 3,7% Красноярск 30 500 30 800 1% Челябинск 26 900 26 800 -0,4% Ростов-на-Дону 42 300 41 300 -2,4% Воронеж 31 000 28 300 -8,7% Омск 27 400 24 400 -10,9% Самара 32 700 27 100 -17,1% Пермь 37 800 30 600 -19% Волгоград 35 700 25 400 -28,9%

Самые высокие зарплаты в III квартале 2017 года предлагали работникам банков из Москвы (59,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (43,7 тыс.) и Ростова-на-Дону (41,3 тыс.), самые низкие — специалистам из Омска (24,4 тыс.), Волгограда (25,4 тыс.) и Челябинска (26,8 тыс. рублей).

В сравнении со средними окладами по городу в III квартале больше всего зарабатывали банковские служащие из Ростова-на-Дону (плюс 26,7%), Казани (плюс 17,5%), Москвы (плюс 15,8%) и Новосибирска (плюс 14,6%), меньше всего — из Омска (минус 14,1%), Самары (минус 13,1%) и Челябинска (минус 10,4%).



Среди городов-миллионников наиболее значимые доли спроса со стороны соискателей из банковской сферы (он измеряется числом переходов к запросам контактов работодателей) характерны для Москвы, Ростова-на-Дону и Самары: 29,7%, 11,2% и 9,9% соответственно. Наименее популярны предложения о работе в Челябинске (1,8%), Екатеринбурге (2,2%) и Омске (2,2%).