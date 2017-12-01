Центробанк будет ежемесячно публиковать подборки книг, которые руководители регулятора рекомендуют прочесть другим. Об этом говорится в сообщении на информационно-просветительском портале ЦБ по финансовой грамотности Fincult.info. В первом выпуске первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов поделился с читателями лучшими, по его мнению, книгами про фондовый рынок и трейдеров.

«Раз в месяц мы будем публиковать подборки книг, которые руководители Банка России рекомендуют прочесть другим. Каждую книгу будет сопровождать комментарий от эксперта Центрального банка — возможно, он поможет сразу сориентироваться, чем вам будет полезна эта книга и стоит ли тратить на нее свое время. Начинаем с рекомендаций первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова», — говорится в релизе.

«Такое сложное явление, как рынок ценных бумаг, проще изучать на примере увлекательных остросюжетных историй. В этот раз я хочу обратить внимание на книги, которые помогут понять азы фондового рынка и определиться, стоит ли самому попробовать стать трейдером», — прокомментировал Швецов.

Его выбор пал на книги: «Истории Уолл-стрит» Эдвина Лефевра (для начинающих инвесторов и всех, кто пока мало знаком с фондовым рынком), «Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты» Майкла Ковела (для тех, кто сомневается, торговать ему на бирже или нет) и «Покер лжецов» Майкла Льюиса (для финансистов и всех, кто хочет понять смысл бизнес-отношений и научиться распознавать денежные аферы).