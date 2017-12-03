Газтрансбанк, базирующийся в настоящий момент в Краснодаре, уменьшил ставки по трем вкладам.

Так, «Валютный+» (от 500 долларов и евро на год) открывается теперь под 1—1,5% в зависимости от суммы вклада (ранее — под 1,25—1,75%), а «Надежный» (от 50 тыс. рублей на год) — под 8% (прежде — под 8,5%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Изменения по «Пенсионному» коснулись вложений в валюте (от 50 долларов и евро на два года), доходность которых сейчас равна 1% в долларах и 0,75% в евро (вместо 1,25% в долларах и 1% в евро). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



Депозиты пополняемые.