Газтрансбанк, базирующийся в настоящий момент в Краснодаре, уменьшил ставки по трем вкладам.

Так, «Валютный+» (от 500 долларов и евро на год) открывается теперь под 1—1,5% в зависимости от суммы вклада (ранее — под 1,25—1,75%), а «Надежный» (от 50 тыс. рублей на год) — под 8% (прежде — под 8,5%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Изменения по «Пенсионному» коснулись вложений в валюте (от 50 долларов и евро на два года), доходность которых сейчас равна 1% в долларах и 0,75% в евро (вместо 1,25% в долларах и 1% в евро). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Депозиты пополняемые.

Газтрансбанк ООО «КБ «ГТ банк» (Газтрансбанк) — небольшой по размеру активов региональный банк (Республика Адыгея), занимающий лидирующие позиции в своем регионе. Кредитная организация ориентирована на кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц и собственные средства.
На текущий момент акционерами банка являются физические лица — члены совета директоров. Доли в 64,53% и 26,32% акций банка принадлежат соответственно Денису Исаеву и Патимат Якубовой — сыну и супруге экс-депутата Госдумы от Дагестана, а также создателя многопрофильного краснодарского холдинга «Европа-Инвест» Ризвангаджи Исаева. Члену совета партнерства СРО НП «Межрегиональная Гильдия Строителей» Юрию Чуйкову принадлежит еще 9,15%.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,89 млрд рублей (261-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,84 млрд, кредитный портфель — 5,21 млрд, обязательства перед населением — 4,30 млрд.