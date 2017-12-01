Курс евро на торгах Московской биржи в пятницу превысил 70 рублей впервые с 20 ноября 2017 года.



Так, по состоянию на 21:00 мск евро вырос на 0,75 рубля до 70,275 рубля. При этом доллар также показывал рост, превысив 59 рублей впервые с 22 ноября 2017-го. За американскую валюту предлагали 59,03 рубля (плюс 0,58 рубля).

«Рубль в пятницу снижается, несмотря на позитивную динамику нефти. И, скорее всего, на предстоящей неделе вряд ли изменит динамику. У нефти нет достаточно оснований для роста выше уровня 65 долларов за баррель. Впереди заседание Банка России, на котором ставка может быть понижена, что вполне позволяет существующая инфляция. Кроме того, продолжаются выплаты внешнего долга, что провоцирует спрос на валюту и давит на рубль. Плюс впереди статистика из США, которая может поддержать доллар. Таким образом, пара доллар/рубль будет двигаться в район уровня 59 рублей с дальнейшей целью на отметке 59,6 рубля», — комментирует аналитик Forex Club Ирина Рогова.