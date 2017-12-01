Состояние 25 российских миллиардеров с начала 2017 года выросло в общей сложности на 21,6 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Состояние богатейшего человека в России, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова за год увеличилось на 2,32 млрд долларов и теперь составляет 19,2 млрд долларов.

На втором месте — президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 17,9 млрд долларов, с начала года ему удалось заработать 1,32 млрд. На третьем месте — глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. За этот год его состояние увеличилось на 3,33 млрд долларов и теперь оценивается в 16,4 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

Состояние основателя «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона сократилось за год на 1,19 млрд долларов и теперь составляет 16,1 млрд. Он разместился на четвертой строке рейтинга. Замыкает пятерку лидеров Виктор Вексельберг, основной владелец группы компаний «Ренова». Его капитал оценивается в 15,8 млрд долларов, за год ему удалось увеличить его на 1,6 млрд.

В первой десятке российских миллиардеров также совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (14,3 млрд долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (14,2 млрд), основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,4 млрд), Роман Абрамович (12,5 млрд) и глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (12,2 млрд).

Уменьшились состояния владельца Volga Group Геннадия Тимченко (минус 1,02 млрд долларов, совокупный капитал — 10,5 млрд) и основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого (минус 2,17 млрд долларов, размер состояния — 5,46 млрд). Из списка Bloomberg Index выбыл совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, так как его состояние составило 3,95 млрд долларов и опустилось ниже ключевого для рейтинга показателя.