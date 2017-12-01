С момента вступления в силу базового стандарта для микрофинансовых организаций (МФО) с лета 2017 года СРО «МиР» проверила два десятка МФО и обнаружила несоответствие данному стандарту у ряда компаний. Об этом сообщил заместитель директора СРО «МиР» Андрей Паранич в рамках XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Речь идет о «Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации» от 22 июня 2017 года. Стандарт вступил в силу с июля этого года. На текущий момент на микрофинансовом рынке действует несколько тысяч организаций.

Паранич отметил, что нарушения базового стандарта имели разноплановый характер. Часть МФО не раскрыла информацию о себе согласно установленным правилам, другая часть не имела документов, регламентирующих инструктаж сотрудников (к 1 января 2018 года все сотрудники МФО, которые работают с клиентами, должны пройти специальный инструктаж). Помимо прочего, некоторые МФО не всегда регистрируют обращения клиентов в специальном журнале обращений.



«Это достаточно простые нарушения, которых, на мой взгляд, очень легко избежать», — резюмировал Паранич.

Банк России: в 2017 году количество МФО сократилось примерно на 11% Общее количество микрофинансовых организаций за три квартала 2017 года сократилось примерно на 11%, за 2016 год сокращение было на 28%. Об этом в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заявил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

Он также напомнил, что базовый стандарт обязателен МФО к исполнению. Проверка исполнения микрофинансовой организацией стандарта лежит на саморегулируемой организации, в которую входит данная МФО. Меры воздействия на МФО, не соблюдающую базовый стандарт, утверждены внутренним стандартом СРО.

«Самая фатальная мера — исключение МФО из СРО в случае, если компания настаивает на том, чтобы не соблюдать базовый стандарт, не выполняет предписания СРО», — уточняет Паранич.

Отметим, что МФО может продолжать свою деятельность на рынке вне СРО не более одного календарного месяца. За этот месяц МФО надлежит устранить все несоответствия существующему законодательству, иначе она прекратит свое существование.