Денежные средства и имущество, обнаруженные и арестованные в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, как предполагается, полученные им из незаконных источников, будут обращены в доход государства. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, соответствующее заявление ведомства удовлетворил в пятницу, 1 декабря, Никулинский суд Москвы.

Захарченко вменялось нарушение требований федерального законодательства для госслужащих: жить только на законные источники доходов, декларировать свое имущество, избегать конфликта интересов, пояснил заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев, представлявший позицию ведомства в суде.

«Как установлено в суде, ответчик не был честен. Он продолжительное время скрывал от службы и общества свои доходы и их поступление из незаконных источников, скрывал от них то, что он посвятил себя не честной службе, а обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях (соответчиков). Совершенные ответчиком как государственным служащим нарушения являются коррупционными правонарушениями, за которые он и вовлеченные в эти правонарушения лица в силу закона должны нести уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Следствие нашло все многомиллиардное состояние полковника МВД Захарченко Следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сообщили в правоохранительных органах.



Уточняется, что в доход государства в соответствии с иском взыскано 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотой слиток. Общая сумма имущества и денежных средств составила около 9 млрд рублей.

Соответчиками по иску выступали родственники Захарченко и близкий круг лиц, через которых он пытался скрыть незаконные доходы, указано в сообщении Генпрокуратуры. РАПСИ указывает, что это его родители Виктор и Валентина Захарченко, сестра Ирина Разгонова, а также иные лица. Соответчики, за исключением Лилии Горшковой (подруга Анастасии Пестриковой, бывшей сожительницы Дмитрия Захарченко), не признали требования Генпрокуратуры и просили в удовлетворении исковых требований отказать.

​Родственники полковника Захарченко объяснили найденные у них миллионы Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко в своих показаниях рассказали о происхождении найденных у них миллионов. Показания родственников Захарченко были озвучены в пятницу, 10 ноября, в ходе рассмотрения в Никулинском суде Москвы иска о конфискации имущества полковника и его родственников.



Как сообщает РАПСИ, адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы Дмитрия Захарченко, заявил, что будет обжаловать решение Никулинского районного суда. «Обжалуем решение после получения мотивировочной части», — сообщил Горбатенко после оглашения судебных актов.

Расследование уголовного дела в отношении Захарченко о совершении им коррупционных преступлений продолжается, указывают в Генпрокуратуре.

Бывший врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Впоследствии сообщалось, что помимо статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере») ему вменяются преступления, предусмотренные статьями 285 («Злоупотребление полномочиями») и 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования»). Свою вину в инкриминируемых преступлениях он не признает.

Дело Захарченко приобрело общественный резонанс, когда стало известно о найденных в его квартире более чем 8 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых он объяснить не смог. Захарченко утверждал, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре. Происхождение этих денежных средств еще устанавливается. Как писали СМИ, эти деньги, по версии следствия, могут иметь отношение к хищениям на 26 млрд рублей в Нота-Банке: Захарченко предупредил фигурантов дела о предстоящем обыске, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.



Между тем, как передало РАПСИ из суда, адвокат Виктор Емельянов, представляющий интересы родителей Дмитрия Захарченко, заявил, что Следственный комитет РФ снял с Захарченко одно из обвинений в злоупотреблении полномочиями. «Вчера СК снял с Захарченко обвинение в злоупотреблении полномочиями в эпизоде с Нота-Банком», — сообщил Емельянов журналистам после оглашения решения суда об обращении в госдоход имущества экс-полковника и его родственников.