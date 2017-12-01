Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка «Новый Символ», следует из релиза АСВ.

«Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает, что АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации «Банк «Новый Символ» (АО) (город Москва)», — говорится в сообщении.



Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка «Новый Символ» начнутся 7 декабря 2017 года.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Новый Символ» в конце ноября. «Новый Символ» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также предоставления достоверной информации в уполномоченный орган.

Кроме того, в 2016—2017 годах «Новый Символ» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.