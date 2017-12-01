В Государственную думу поступил пакет законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс в части уточнения обстоятельств непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке). Авторы инициативы — депутаты Сергей Миронов, Ольга Епифанова, Вадим Белоусов и Олег Нилов, уточняется в сообщении на сайте Госдумы.

Документами предусматривается защита прав граждан, которые взяли валютную ипотеку, в случае финансово-экономического кризиса, изменения валютного курса, девальвации национальной валюты и других ситуаций, не зависящих от воли сторон договора.

На сегодняшний день ГК РФ не определяет перечень конкретных форс-мажорных обстоятельств, а лишь указывает на их сущностные характеристики: чрезвычайность и непредотвратимость.

В этой связи предлагается внести изменения в ГК, позволяющие установить отдельными федеральными законами перечень таких обстоятельств, применяемый для тех или иных правоотношений. Соответствующие поправки вносятся и в Гражданский процессуальный кодекс РФ.



По мнению авторов документов, нововведения имеют ключевое значение для множества семей, которые являются добросовестными плательщиками по договорам валютной ипотеки. «Тысячи людей рискуют остаться без жилья», — подчеркивается в сообщении. Предлагаемые поправки в случае их принятия будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.