Бывший бенефициар банка «Советский» Александр Тепляков отказался в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти от иска о взыскании с Татфондбанка более 15,1 млрд рублей в пользу «Советского».
Производство по делу прекращено. Истец не сообщил причину отказа от искового заявления, отмечается в материалах первой инстанции.
Это дело рассматривается повторно. Суд первой инстанции 4 октября 2016 года по иску Теплякова взыскал с Татфондбанка в пользу «Советского» 14,8 млрд рублей долга и 393,9 млн рублей процентов за пользование денежными средствами. Были признаны недействительными взаимосвязанные сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между банком «Советский» (кредитор) и Татфондбанком (заемщик). Также суд решил применить последствия недействительности сделки по предоставлению кредита в размере 14,8 млрд рублей.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 декабря 2016 года оставил без изменения решение первой инстанции. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа 25 апреля отменил все судебные акты по делу и направил его на новое рассмотрение.
По информации Татфондбанка, иск о признании сделки недействительной был подан бывшими акционерами банка «Советский», которые после проведения процедуры санации сохранили за собой незначительную долю в уставном капитале банка (в размере 1 рубля от уставного капитала). «ПАО «Татфондбанк» владеет 99,99999% акций банка «Советский» и является заинтересованной стороной по одобрению сделок. Механизм всех необходимых корпоративных процедур для проведения требуемых одобрений запущен в соответствующие законодательству сроки», — говорилось в сообщении банка.
«Заключенная между ПАО «Татфондбанк» и АО «Банк «Советский» сделка на рынке межбанковского кредитования соответствует всем требованиям действующего законодательства, она проведена на полностью рыночных условиях и исключает возникновение каких-либо убытков на стороне АО «Банк «Советский» и убытков акционерам Татфондбанка», — отметил банк. В сообщении говорилось, что «рисков ликвидности в рамках данного иска Татфондбанк и его дочерний банк «Советский» не несут, так как средства в любом случае остаются в рамках группы».
«Возникновение данного иска — следствие попыток бывших акционеров АО «Банк «Советский», доведших кредитную организацию до санационного состояния, помешать банку-санатору реализовать мероприятия согласно плану оздоровления кредитной организации и проводить планомерную работу по выявлению злоупотреблений бывшими собственниками», — заявил Татфондбанк.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Располагает представительной сетью продаж, расположенной в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», которому с марта 2016 года отошло 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком. После отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк» ЦБ 20 февраля 2017 года повторно ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ, а в августе 2017 года продлил полномочия еще на полгода.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 46,02 млрд рублей (109-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -21,19 млрд, кредитный портфель — 17,93 млрд, обязательства перед населением — 34,10 млрд.