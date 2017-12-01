Бывший бенефициар банка «Советский» Александр Тепляков отказался в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти от иска о взыскании с Татфондбанка более 15,1 млрд рублей в пользу «Советского».

Производство по делу прекращено. Истец не сообщил причину отказа от искового заявления, отмечается в материалах первой инстанции.

Это дело рассматривается повторно. Суд первой инстанции 4 октября 2016 года по иску Теплякова взыскал с Татфондбанка в пользу «Советского» 14,8 млрд рублей долга и 393,9 млн рублей процентов за пользование денежными средствами. Были признаны недействительными взаимосвязанные сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между банком «Советский» (кредитор) и Татфондбанком (заемщик). Также суд решил применить последствия недействительности сделки по предоставлению кредита в размере 14,8 млрд рублей.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 декабря 2016 года оставил без изменения решение первой инстанции. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа 25 апреля отменил все судебные акты по делу и направил его на новое рассмотрение.

По информации Татфондбанка, иск о признании сделки недействительной был подан бывшими акционерами банка «Советский», которые после проведения процедуры санации сохранили за собой незначительную долю в уставном капитале банка (в размере 1 рубля от уставного капитала). «ПАО «Татфондбанк» владеет 99,99999% акций банка «Советский» и является заинтересованной стороной по одобрению сделок. Механизм всех необходимых корпоративных процедур для проведения требуемых одобрений запущен в соответствующие законодательству сроки», — говорилось в сообщении банка.

«Заключенная между ПАО «Татфондбанк» и АО «Банк «Советский» сделка на рынке межбанковского кредитования соответствует всем требованиям действующего законодательства, она проведена на полностью рыночных условиях и исключает возникновение каких-либо убытков на стороне АО «Банк «Советский» и убытков акционерам Татфондбанка», — отметил банк. В сообщении говорилось, что «рисков ликвидности в рамках данного иска Татфондбанк и его дочерний банк «Советский» не несут, так как средства в любом случае остаются в рамках группы».

«Возникновение данного иска — следствие попыток бывших акционеров АО «Банк «Советский», доведших кредитную организацию до санационного состояния, помешать банку-санатору реализовать мероприятия согласно плану оздоровления кредитной организации и проводить планомерную работу по выявлению злоупотреблений бывшими собственниками», — заявил Татфондбанк.