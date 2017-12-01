Полиция Татарстана задержала подозреваемых в обналичивании более чем 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что два жителя Елабуги создали организованные группы для осуществления незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. На участников групп были возложены контроль за проведением банковских операций, создание и реорганизация фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность, оформление пластиковых карт на номинальных собственников, обязанности по сбору денежных средств и передаче незаконно обналиченных денежных средств клиентам.

Таким образом, участники организованных групп, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные банковские операции. В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 млн рублей.

В настоящее время установлены восемь участников групп. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В ходе проведения 22 обысков по месту жительства подозреваемых и в гараже оперативники обнаружили и изъяли более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых карт на физических лиц, шесть паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, более 50 сим-карт различных операторов, три ноутбука, четыре принтера, 35 чековых книжек для снятия наличных денежных средств, семь трудовых книжек, чистые бланки трудовых книжек, более шести коробок бухгалтерской документации, три автомашины. Кроме того, наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юридических лиц.



По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

