В Ставрополе окончено расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Соответствующую статью инкриминируют жителю города, который, не имея соответствующей лицензии и государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял валютно-обменные операции на территории краевого центра. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Мужчина приобретал и продавал в банковских учреждениях иностранную валюту, а также осуществлял кассовое обслуживание неопределенного круга лиц по купле-продаже валюты со своей наценкой», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате осуществления незаконного предпринимательства злоумышленником извлечен доход в размере более 200 млн рублей.

В рамках расследования дела допрошено 43 человека, проведены две компьютерные экспертизы и одна финансово-экономическая, а также более 25 обысков, в ходе которых изъята иностранная валюта и российские рубли.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.