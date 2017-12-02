Сенат США на заседании в ночь на субботу после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Инициативу поддержало необходимое большинство членов верхней палаты.



Принятие данного законопроекта сопровождалось длительными дискуссиями, так как его разработчикам приходилось отстаивать каждый голос. Республиканцы в этом созыве Конгресса контролируют 52 места из 100, но многие сенаторы от этой партии выступили против инициативы. Авторам пришлось пойти на уступки, к примеру, включить статью о снижении налога для малых фирм и компаний, доход которых идет их владельцам напрямую, а также разрешить добычу нефти и газа на территории Национального Арктического заповедника на Аляске. Другая поправка, давно продвигаемая многими республиканцами, вообще не касается налогообложения — она отменяет действующее правило об обязательном приобретении медицинской страховки, цена на которую в последние годы в США растет.

Заседание длилось больше 15 часов — с 10:00 утра пятницы (18:00 мск) и почти до 02:00 ночи субботы (10:00 мск). Противники реформы предлагали различные поправки, в том числе, настаивая на возвращении проекта на доработку в профильный комитет палаты. Но все эти попытки республиканцы блокировали. В Капитолии присутствовал и вице-президент Майкл Пенс, по закону являющийся председателем Сената. Участие замруководителя вашингтонской администрации, обладающего правом голоса, требовалось для гарантии принятия законопроекта на тот случай, если бы «за» и «против» документа высказалось одинаковое число сенаторов.

Никто из сенаторов-демократов за законопроект не голосовал. При этом окончательной печатной версии не существовало, многие правки вносились буквально от руки, что также вызывало недовольство оппозиции.