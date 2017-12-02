Национальный центр кибербезопасности, являющийся подразделением Центра правительственной связи (GCHQ), разослал письмо во все британские министерства. В нем руководителей ведомств предупредили о том, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» представляет собой угрозу на фоне растущих попыток России шпионить за странами Запада, сообщает Financial Times.



«В случае если информация связана с вопросами национальной безопасности, следует не использовать российский антивирус», — говорится в письме, которое подписано руководителями службы контрразведки MI5.

Это уже не первая попытка британских спецслужб обратить внимание на антивирус Kaspersky. В середине ноября FT сообщила о том, что GCHQ выражала обеспокоенность по поводу чиновников, которые пользуются услугами банка Barclays, использующего российский антивирус для своего онлайн-приложения. При этом спецслужбы указывали, что никаких доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays был скомпрометирован, нет.

В октябре 2017 года газета The Wall Street Journal написала, что данные АНБ, касающиеся внедрения в сети других стран, похитили российские хакеры с помощью антивируса производства «Лаборатории Касперского». По информации источников издания, инцидент произошел в 2015 году. Якобы данные были похищены с компьютера одного из подрядчиков агентства.

Позже «Лаборатория Касперского» рассказала о результатах внутреннего корпоративного расследования инцидента. По данным компании, аналитики случайно скопировали с компьютера в США файл хакерской группировки, которую в компании ранее связывали с деятельностью АНБ.