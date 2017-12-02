Менделеевский районный суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении старшего администратора дополнительного офиса № 12 кредитного потребительского кооператива «Партнер 2» 56-летней Елены Симененковой.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения»).



В суде установлено, что с февраля 2012 года по март 2015 года Симененкова, имея в силу служебного положения доступ к личным данным клиентов потребительского кооператива, составляла от имени последних и их поручителей фиктивные договоры займа. Таким образом, она обманным путем завладела денежными средствами на общую сумму 527 тыс. рублей.

Кроме того, в период с мая 2011 года по апрель 2014 года она не оприходовала в кассу и присвоила более 1,4 млн рублей, поступившие от клиентов в качестве оплаты по договорам займам.

Свою вину она признала в полном объеме. Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил Симененкову к четырем годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.