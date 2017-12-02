Добыча нефти в России в ноябре уменьшилась на 2,4% год к году и составила 10,942 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).



Согласно данным, экспорт нефти в ноябре упал на 4,5% до 5,52 млн баррелей. Добыча газа при этом снизилась на 3,8% и составила 60,564 млрд куб. м.

По соглашению с ОПЕК Россия обязалась до конца 2018 года сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года (11,247 млн баррелей в сутки).