«Лаборатория Касперского» находится в «конструктивном диалоге» с британским Центром национальной кибербезопасности (NCSC), который накануне рекомендовал не использовать российский антивирус отвечающим за нацбезопасность британским ведомствам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российской компании.



С Центром кибербезопасности Великобритании представители «Лаборатории Касперского», по их данным, в настоящий момент вырабатывают «механизм, позволяющий осуществить независимую верификацию безопасности продуктов и сервисов» российской компании.

«Текущий запрет (некоторым британским министерствам не использовать антивирус «Лаборатории Касперского») основан исключительно на анализе потенциальных рисков, а не на доказательствах каких-либо нарушений со стороны «Лаборатории Касперского», — добавили в пресс-службе, подчеркнув, что это подтверждается в публикации NCSC на сайте центра.

«Важно отметить, что NCSC не призывает компании и частных пользователей отказываться от продуктов «Лаборатории Касперского», — заметили в компании, приведя цитату из сообщения, размещенного на сайте британского Центра национальной кибербезопасности, в котором его представители утверждают, что «не видят оснований распространять рекомендацию (об отказе использовать защитное ПО «Лаборатории Касперского) на весь госсектор, а также на бизнес и частных пользователей».

Ранее о том, что британский Национальный центр кибербезопасности разослал письмо с предупреждением о том, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» представляет собой угрозу на фоне растущих попыток России шпионить за странами Запада, во все британские министерства, сообщила газета Financial Times. «В случае же, если информация связана с вопросами национальной безопасности, следует не использовать российский антивирус», — указывалось в послании, которое было подписано руководителями службы контрразведки MI5.

«Россия имеет аналогичную позицию в отношении использования западных антивирусов, поэтому здесь не так много асимметрии», — отмечается в сообщении на сайте центра кибербезопасности. Многие британские министерства «уже хорошо справляются с этими рисками», уточнили также специалисты, добавив, что в «системах центрального правительства» Великобритании на данный момент почти уже нет программного обеспечения «Лаборатории Касперского».

Это уже не первая попытка британских спецслужб обратить внимание на антивирус Kaspersky. Так, в середине ноября FT сообщала, что Центр правительственной связи Великобритании выражал обеспокоенность по поводу чиновников, которые пользуются услугами банка Barclays. Эта кредитная организация, по информации экспертов, использует российский антивирус для своего онлайн-приложения, что, по их мнению, могло бы позволить представителям российской компании собирать данные граждан Британии в интересах российских властей. При этом спецслужбы указывали, что никаких доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays был скомпрометирован, нет.