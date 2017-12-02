Украина перечислила Международному валютному фонду последний платеж в текущем году, его сумма составила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно 169 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

«По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования — 169 млн долларов. Всего за 2017 год Украина выплатила 858,7 млн СПЗ — около 1,3 млрд долларов», — приводит данные центробанка информагентство «Украинские новости».

Завершая в начале апреля третий программный обзор, МВФ подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на 4,4 млрд долларов, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на 1,9 млрд долларов. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты. Нацбанк заявил в октябре, что ожидает новые поступления средств от МВФ не ранее чем в первом квартале 2018 года.

В следующем году Киев ожидает два транша от Фонда.