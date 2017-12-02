Китайское Министерство коммерции выразило резкое недовольство действиями США, которые обратились в ВТО с требованием не давать Китаю статуса рыночной экономики, сообщает телеканал CGTN.



«Китай требует, чтобы США, ЕС и другие члены ВТО неукоснительно соблюдали свои международные обязательства, надлежащим образом выполняли обязанности в рамках ВТО и прекратили применять принцип страны-суррогата в отношении Китая в ходе проведения антидемпинговых расследований», — заявляет министерство.

Ранее официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан призвал страны ВТО уважать принципы международного права и в полной мере выполнять свои международные обязательства.

Год назад исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО и автоматически истек срок действия статьи 15 к протоколу о вступлении. Эта статья позволяла другим странам ВТО применять против китайских товаров антидемпинговые меры, поскольку низкие цены на них не отражали реалий рынка. Однако основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат отказываться от этих мер, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики.

Пекин утверждает, что должен получить статус страны с рыночной экономикой автоматически, в соответствии с протоколом, и оставляет за собой право на защиту своих интересов, если к нему не будут относиться соответствующим образом.