Финансовая группа УБРиР подвела итоги работы за девять месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прибыль за отчетный период составила 370,5 млн рублей.

При этом чистая процентная прибыль достигла 3,8 млрд рублей, в общем объеме прибыли ее доля составляет 35%. За девять месяцев совокупная прибыль группы УБРиР составила 1,051 млрд рублей. В составе этой суммы учтена разовая операция в размере 553 млн рублей, без учета которой прибыль банка выросла на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем прибыль УБРиР по итогам III квартала выросла практически в пять раз в сравнении показателями III квартала 2016 года и составила 572 млн рублей.

«Мы представляем финансовые результаты УБРиР, демонстрирующие устойчивость нашей бизнес-модели. В 2017 году группа продолжает реализацию «Стратегии-2020», которая направлена на повышение качества ключевых процессов, переход от экстенсивного роста и агрессивного наращивания клиентской базы к осознанной работе с каждым клиентским сегментом и созданию продуктов в соответствии с запросами клиентов. За отчетный период нам удалось не только значительно улучшить структуру активов, оптимизировать стоимость ресурсной базы, что привело к стабильному росту процентных доходов, но и добиться качественных изменений в сервисном обслуживании, вывести на рынок конкурентные, привлекательные для клиентов продукты и услуги, разработанные с учетом их потребностей. В результате мы фиксируем повышение уровня клиентской удовлетворенности сервисами банка», — отметил президент УБРиР Антон Соловьев.

Положительное влияние на основные финансовые показатели УБРиР в отчетный период оказало существенное улучшение качества кредитного портфеля, на что указывает снижение расходов на формирование резервов. Так, по итогам девяти месяцев объем резервов составил 3,7 млрд рублей, сократившись более чем вдвое — на 4 млрд рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря внедрению более современных моделей оценки финансового потенциала и надежности заемщика и привело к завершению формирования резервов по кредитам, вышедшим на просрочку в период кризиса 2014—2015 годов.

Активы банка, по данным на 1 октября, составили 359 млрд рублей, что соответствует показателям начала года. По сравнению со II кварталом активы снизились в результате сокращения портфеля облигаций федерального займа (ОФЗ) вследствие динамики на уменьшение ключевой ставки и доходности ОФЗ. Продажа облигаций позволила УБРиР зафиксировать доход: банк получил прибыль от операций с ценными бумагами в размере 1,8 млрд рублей.

Общий кредитный портфель финансовой группы на отчетную дату достиг отметки в 147,6 млрд рублей. В III квартале УБРиР стимулировал спрос по кредитным продуктам за счет снижения ставок и улучшения условий для всех клиентов, а также программы рефинансирования для физических лиц.

Ресурсная база на 1 октября составила 341,8 млрд рублей. В структуре пассивов по-прежнему преобладают средства клиентов: общий депозитный портфель составил 227 млрд рублей, демонстрируя устойчивый рост и увеличившись с начала года на 5,2%. Вклады физических лиц по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 1,6% до 171 млрд рублей. Средства юридических лиц в общей структуре портфеля увеличились за год на 17,9%, достигнув 56,4 млрд рублей.

Размер капитала, по данным на 1 октября, достиг 17,7 млрд рублей, увеличившись на 3,5% по сравнению со II кварталом 2017 года. Рост показателей обеспечила капитализация прибыли. Рентабельность капитала выросла с начала года с 6,8% до 8,1%.

