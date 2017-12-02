Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей на компанию «Уралсервис» за рекламу с использованием религиозного христианского символа.



Напомним, в рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа. Данная реклама распространялась в офисах микрофинансовой организации «Удобные деньги».

Антимонопольная служба признала, что использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих.

Реклама микрозаймов с молитвой «Отче наш» признана ненадлежащей Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области 16 августа вынесла решение о признании рекламы микрофинансовой организации с религиозным христианским символом противоречащей требованиям рекламного законодательства. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, Челябинским УФАС России запрошено мнение Челябинской епархии Русской Православной Церкви о распространении данной рекламы, которая посчитала недопустимым использование в рекламе микрофинансовых организаций религиозных символов и текстов молитвословий.

В полученном ответе указано, что «данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».