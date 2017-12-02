Президент США Дональд Трамп заявил, что одобренный сенатом законопроект о налоговой реформе будет способствовать росту рабочих мест и дальнейшему подъему американской экономики в целом, если он станет законом. Об этом американский лидер заявил в субботу в Нью-Йорке, выступая на организованном республиканцами мероприятии по сбору финансовых средств.



Ранее сенат после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Инициативу поддержало необходимое большинство членов верхней палаты.

Трамп выразил признательность республиканцам, проголосовавшим за законопроект, который, по его словам, предполагает «самое крупное сокращение налогов в истории» США. Президент также утверждал, что экономические показатели на биржевых рынках страны и уровень доверия потребителей сейчас достигают «максимальных показателей за все время».

Глава Белого дома раскритиковал демократов, которые проголосовали против законопроекта, выразив мнение, что это приведет к их поражению на промежуточных выборах в конгресс в следующем году. «У нас не было поддержки со стороны демократов, и я думаю, что на выборах это будет им дорого стоить», — указал Трамп, слова которого распространил президентский пул. «Я не думаю, что голосовать против сокращения налогов — это хорошо с политической точки зрения», — добавил он.