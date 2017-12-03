Развитие электронных сервисов способствует созданию условий для роста в разных отраслях экономики. Об этом заявил в воскресенье глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на пленарной сессии проходящей в Учжэне (китайская провинция Чжэцзян) 4-й Всемирной конференции по управлению Интернетом.

«Мы с вами являемся свидетелями активной фазы цифровизации мировой экономики. Это предсказуемая тенденция, основанная на развитии сети Интернет. Электронные сервисы ускоряют прогресс и создают условия для экономического роста в самых разных отраслях экономики, меняют подходы к управлению», — сказал он.

Глава Роскомнадзора также привел оценки экспертов, согласно которым к 2025 году как в Китае, так и в России от 25 до 35% увеличения ВВП может быть обеспечено за счет интернет-технологий.

В то же время, по его словам, сохраняются и проблемы регулирования данной отрасли. «Международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверенное право государств на регулирование в национальном сегменте сети интернет, по-прежнему не установлены», — отметил глава Роскомнадзора.

По его словам, Россия выступает за выработку таких механизмов, позволяющих предотвращать и урегулировать межгосударственные конфликты в информационном пространстве.

«Отсутствие норм, регулирующих межгосударственные отношения в этой сфере [информационной], затрудняет формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильности и равноправного партнерства», — сказал Жаров, добавив, что пути решения этих проблем неоднократно обсуждались.