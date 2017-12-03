Один из крупнейших банков Великобритании — Barclays — перестал предлагать своим клиентам бесплатные антивирусные программы «Лаборатории Касперского», что стало реакцией на предупреждение британского Центра национальной кибербезопасности (NCSC). Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация BBC со ссылкой на текст письма, которое банк разослал в субботу 290 тыс. своих клиентов, использующих такие программы.

В послании говорится, что британское правительство рекомендовало «изъять любую российскую продукцию из всех высокочувствительных систем, уровень допуска к которым классифицирован как секретный или выше». «В качестве меры предосторожности мы приняли решение больше не предлагать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» новым пользователям», — сообщил финансовый институт.

​«Касперский» отреагировал на запрет антивируса в британских министерствах «Лаборатория Касперского» находится в «конструктивном диалоге» с британским Центром национальной кибербезопасности (NCSC), который накануне рекомендовал не использовать российский антивирус отвечающим за нацбезопасность британским ведомствам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российской компании.



Но при этом в банке подчеркнули, что «нет никаких оснований предполагать, что клиентам необходимо прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». «На этой стадии нет необходимости, чтобы вы предпринимали какие-либо действия. Важно, чтобы вы продолжали защищать себя с помощью антивирусных программ», — сказано в письме.

В пятницу NCSC, входящий в Центр правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США), запретил использование продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях, ответственных за национальную безопасность. Однако в заявлении NCSC было подчеркнуто, что центр не призывает предприятия и обычных пользователей отказываться от сервисов разработчика.

Российская компания сообщила в субботу в своем Telegram-канале, что она находится в конструктивном диалоге с NCSC для выработки механизма, который помог бы осуществить независимую верификацию безопасности ее продуктов и сервисов. В сообщении подчеркивается, что текущий запрет «основан исключительно на анализе потенциальных рисков, а не на доказательствах каких-либо нарушений со стороны «Лаборатории Касперского».