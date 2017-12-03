Эксперты составили рейтинг стран с самой дешевой в мире ипотекой, пишет «Вести Экономика».

На первом месте — Япония (ставка по ипотеке — 1,21%). В этой стране очень низкая инфляция, а недвижимость очень дорогая. По стоимости квадратного метра Токио является одной из самых дорогих столиц мира, цена квадратного метра начинается от 7—8 тыс. долларов. В городах чуть поменьше (Осаке, Кобэ и Йокогаме) — от 5—6 тыс. долларов.

Поэтому даже у местных жителей практически нет возможности приобрести недвижимость без ипотеки. Однако низкие ставки делают эту задачу вполне посильной.

Второе место заняла Швейцария (ставка по ипотеке — 1,42%). Как и в случае с Японией, недвижимость Швейцарии также отличается дороговизной. Важно отметить, что в Швейцарии популярностью пользуется пожизненная ипотека, которая выдается на 50 или на 100 лет и передается по наследству.

В Финляндии (третье место, ставка по ипотеке — 1,53%) довольно сложно найти малогабаритное жилье, поэтому недвижимость здесь довольно дорогая. Если говорить о разбросе цен, то дороже всего недвижимость стоит в крупных городах Финляндии. На сегодняшний день средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в новостройке в Хельсинки обойдется покупателям в 2,3 тыс. — 2,7 тыс. евро.

В Швеции (четвертое место, ставка по ипотеке — 1,87%) в ипотеку покупают почти 90% квартир и домов. Основной соблазн для покупателя — это, конечно же, низкие процентные ставки по кредиту. Ипотечные кредиты в Швеции выдают на 50 и 70 лет, и они передаются по наследству.

На пятом месте — Словения (ставка по ипотеке — 1,92%). Как и в любом государстве, близость к столице определяет рост цен на жилье. В столице Словении Любляне средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости равна 2 тыс. — 2,5 тыс. евро, в зависимости от стадии строительства дома.

Шестое место заняла Германия (ставка по ипотеке — 1,99%). Подавляющая часть сделок с недвижимостью Чехии также осуществляется при помощи ипотеки (седьмое место, ставка по ипотеке — 1,99%).

Замыкают топ-10 стран с самыми низкими ставками по ипотеке Литва (ставка по ипотеке — 2,03%), Тайвань (2,04%) и Австрия (2,1%).