Человечество через 30 лет вступит в «цифровую эпоху» с новыми трудностями и возможностями, требующими кооперации и тесного многостороннего международного взаимодействия. С таким прогнозом выступил в воскресенье на 4-й Всемирной конференции по управлению Интернетом основатель и председатель совета директоров китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (Ма Юнь).

«За последние 20 лет интернет развился с нуля до нынешнего состояния, в ближайшие 30 лет все вновь ознаменуется нулевой отметкой, однако этот «нуль» будет означать, что ни один человек не сможет обойтись в повседневной жизни без сетевого пространства, — заявил он. — Мировая экономика принимает иные формы, и через 30 лет весь мир вступит в новую эпоху, с беспрецедентными проблемами и возможностями. Сформируется единое сообщество с общей судьбой, и все трудности нам придется преодолевать сообща».

По его словам, масштабы преобразований, которые несет в себе техническая революция наших дней, могут оказаться более значительными, чем все новаторские аналоги прошлого, вместе взятые. «Поэтому обсуждение глубинных проблем сетевого пространства принимает все более актуальное и важное значение», — подчеркнул Джек Ма.

Основатель Alibaba отметил, что в ближайшие 30 лет цифровой фактор станет основополагающим производственным ресурсом, соответственно Интернет превратится в производительную силу. По его мнению, в ближайшие 30 лет индустриальные отрасли «перестанут быть стимулирующим фактором увеличения занятости, и на смену им в этом плане придет сфера услуг».

«Думаю, если сейчас внезапно исчезнет глобальная сеть, последствия от такого события будут более страшными, чем если бы мы стали испытывать хронический дефицит в электричестве и нефтепродуктах», — заявил он, добавив, что не стоит начинать опасаться перспектив, которые ожидают нас в плане развития сетевого пространства и цифровой экономики.