Россия занимает первое место в мире по количеству операций через систему Android Pay, которая позволяет расплачиваться в магазинах, прикладывая смартфон к терминалу, заявила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

А если учитывать платежи через Apple Pay, то Россия занимает третье место после США и Великобритании и намного обгоняет остальные рынки, добавила Петелина.

Для безопасности при платежах смартфон генерирует специальный код, или токен, который подменяет собой номер карты, а злоумышленник, если и похитит токен, то не сможет повторно его использовать. По числу таких сгенерированных токенов в Visa Россия и входит в первую тройку.

По словам Петелиной, это объясняется развитостью инфраструктуры в России, а также восприимчивостью к инновациям. «Когда я защищала российскую стратегию на ближайшие три года на глобальном правлении и объясняла, почему надо инвестировать в digital и инновации, президент Visa (Альфред Келли-младший) сказал, что эта страна первая запустила человека в космос и, наверное, они (россияне) как-нибудь с инновациями в платежах смогут разобраться, — отмечает Петелина. — В итоге я получила и деньги, и людей».