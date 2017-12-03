Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс, сообщает Telegraph.

Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 млн долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют «улучшенной версией золота».

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс судились с основателем Facebook Марком Цукербергом. Они обвиняли его в том, что он украл у них концепцию социальной сети. Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 млн долларов отступных.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тыс. долларов за монету. Позднее ее стоимость обвалилась на две тысячи долларов. Впрочем, в пятницу цена за монету на крупнейших биржах снова превысила отметку в 10,5 тыс. долларов.