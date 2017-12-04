Новые антирекорды размещения средств пенсионных накоплений и резервов в «токсичные» активы вскрываются в ходе ликвидации фондов-банкротов. Как следует из оценки НПФ «Право» (лицензия отозвана 10 декабря 2015 года), в ипотечные сертификаты участия (ИСУ) фонд вложил 96% пенсионных накоплений, пишет «Коммерсант».

Результаты оценки прав требований НПФ «Право» к управляющей компании «Персональные инвестиции» и брокеру фонда ИК «Прогресс-капитал» обнародованы на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Как следует из документа, из средств НПФ брокер и управляющая компания потратили 242,5 млн рублей (из них почти 237 млн рублей составляли пенсионные накопления фонда) на приобретение 194 тыс. ИСУ «Доходная ипотека 2».

Уже в момент покупки (сделки совершались на Московской бирже на основании адресных и безадресных заявок в августе и октябре 2015 года, при этом НПФ и его брокер были аффилированными лицами) фонд переплатил за ИСУ более чем в 20 раз: при рыночной цене 58 рублей за штуку они приобретались по 1 250 рублей. При этом, как следует из отчетности НПФ по итогам девяти месяцев 2015 года, все пенсионные накопления НПФ «Право» составляли 247 млн рублей, резервы — 7,1 млн рублей.

Таким образом, в «токсичные» бумаги НПФ разместил 96% пенсионных накоплений и почти 80% пенсионных резервов. По оценкам газеты, это абсолютный рекорд среди фондов — подопечных АСВ. В результате убытки фонда оценщик оценил в 225,9 млн рублей по пенсионным накоплениям и в 5,3 млн рублей — по пенсионным резервам.

На пенсионном рынке подобные ценные бумаги считались «техническими». По словам экспертов, их использовали для оптимизации отчетности и «отрисовки» балансов НПФ. «Ситуация очень похожа на вывод активов — с их заменой на актив-пустышку, причем в объеме, превышающем лимит на ИСУ 40% от объема накоплений НПФ, который действовал на момент покупки», — отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

