Мосгорсуд 4 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на заочный арест экс-владельца банков «Глобэкс», «Российский Кредит», М Банка и ряда других Анатолия Мотылева. Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вскоре оба дела будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск, пишет «Коммерсант».



Одно из дел касается банка «Российский Кредит», «дыра» в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд рублей, а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей из М Банка.



Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Мотылев стал ровно два года назад. Этому предшествовал отзыв в июле 2015 года лицензий сразу у трех его кредитных учреждений. Сразу же после этого Мотылев уехал из страны и сейчас, по некоторым данным, проживает в Лондоне. Таким образом, следователям так ни разу и не удалось его допросить.

При этом с ходатайством о его заочном аресте СКР обратился в суд лишь недавно, причем в рамках уже другого уголовного дела. Оно касалось крупного хищения средств из М Банка. Как полагают в СКР, весной 2014 года Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым. Целью аферы было хищение из М Банка 700 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

​Следствие подозревает Мотылева в хищении 700 млн рублей из М Банка Следствие по делу бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский Кредит» и М Банка Анатолия Мотылева подозревает его в организации выдачи заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей из М Банка, которым расплатились за векселя фирмы-однодневки. Не исключено, что история с кредитом М Банка окажется лишь началом масштабного расследования в отношении Мотылева, пишет «Коммерсант».

Как следует из материалов дела, по указанию Мотылева его предполагаемая сообщница Иванова открыла в «Российском Кредите» счета трех фирм-однодневок. После этого Станислав Маркеев обратился в М Банк с заявкой на получение кредита в размере 700 млн рублей для приобретения высоколиквидных ценных бумаг. Поскольку компания «Брокерские и депозитарные услуги» являлась вполне добросовестным заемщиком, кредит был выдан. На эти деньги впоследствии были приобретены векселя, которые, по версии следствия, оказались пустышками, так как были выписаны организацией, не ведущей никакой хозяйственной деятельности.

В конечном итоге все деньги, считают в СКР, оказались в распоряжении Мотылева. Его подельников Басманный суд заключил под стражу, а самого организатора хищения объявили в федеральный розыск.

А 3 ноября 2017 года в рамках расследования этого уголовного дела СКР обратился в тот же Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Мотылева. Доводы следователя суд счел убедительными и санкционировал заключение экс-банкира под стражу на два месяца. Сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляционная жалоба его защиты на арест. Между тем, по данным газеты, следствие в ближайшее время намерено объединить оба дела, в которых фигурирует Анатолий Мотылев, в одно производство, а также объявить его в международный розыск.