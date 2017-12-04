Банк России запустил сервис бесплатных СМС-сообщений, с помощью которого предлагает гражданам оценить качество ответов, предоставленных им регулятором через интернет-приемную. Такой механизм позволит повысить эффективность работы с обращениями потребителей финансовых услуг.



При этом все СМС-сообщения от имени Банка России будут поступать с короткого номера 3434. Потребителя попросят оценить, насколько полно и качественно Банк России ответил на его обращение. Это можно сделать, выставив оценку от 1 до 5 баллов. Ответное СМС будет для гражданина бесплатным.

Регулятор напоминает, что любые сообщения с иных номеров, кроме 3434, от имени Банка России, в том числе требующие введения ПИН-кода, подтверждения операций, предоставления личных данных и другие, следует расценивать как мошеннические действия.