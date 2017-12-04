Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,96 рубля, курс евро уменьшился на 14 копеек, до 69,93 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Давление на рубль в паре с долларом оказывают новые санкции против России и вероятность принятия нового налогового кодекса в США, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«В свете вновь возобновившейся темы причастности России к президентским выборам в США, угроза расширения американских санкций против России стала более реальной. Если пара USDRUB закрепится выше уровня 59—59,10 рублей, то американская валюта получит шанс к восстановлению до уровня 60—60,30 рублей», — комментирует ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Единой европейской валюте для продолжения роста в паре с рублем, необходимо преодолеть сопротивление, расположенное в районе 70,9—71 рублей, продолжает эксперт.

«В случае закрепления курса EUR/RUB выше этого рубежа для евро будет открыт горизонт роста вплоть до 75 рублей (актуально после прохождения уровня 72,05 рублей наверх)», — прогнозирует Игнатенко.