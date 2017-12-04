Крона-Банк ввел новый вклад «Праздничное настроение».
Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Срок размещения — девять месяцев. Доходность составляет 7% годовых. Пополнения счета и частичного снятия средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Предложение действует по 31 января 2018 года.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — добавляет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,72 млрд рублей (436-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,49 млрд, кредитный портфель — 1,05 млрд, обязательства перед населением — 0,49 млрд.