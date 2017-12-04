На сегодняшний день 80,10% акций банка принадлежит семье Баймашевых через подконтрольные им предприятия: ООО «Иркутский масложиркомбинат» (Иркутский МЖК), ООО «Янта-Т», ООО «Янта» и ООО «Молоко». В группу контролирующих акционеров также входит генеральный директор ООО «Молоко» — Мария Игнатенко. Еще 19,90% акций банка принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу (СХПК) «Усольский свинокомплекс». Акционерами СХПК «Усольский свинокомплекс» являются физические лица — члены кооператива, каждому из которых принадлежит менее 1% паевого фонда данной организации.

Крона-Банк ООО «Крона-Банк» — небольшой по размеру активов региональный фининститут (Иркутск). Банк входит в состав группы сельскохозяйственных предприятий «Янта», подконтрольных семье местных предпринимателей Баймашевых. Фининститут ориентирован на обслуживание своих акционеров — юридических лиц и прочих связанных структур, а также кредитование сельскохозяйственных предприятий и организаций. Помимо трех отделений в Иркутске, банк располагает филиалом в Благовещенске и оперофисом в Чите.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,72 млрд рублей (436-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,49 млрд, кредитный портфель — 1,05 млрд, обязательства перед населением — 0,49 млрд.