АО «КБ «Северный Кредит» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Вологде. Специализируется на обслуживании счетов и кредитовании малого и среднего бизнеса, активен на рынке инкассации. Фондируется преимущественно за счет вкладов физических лиц.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений Вологодской области (23,22%), Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), член совета директоров Вера Давыдова (9,89%), Владимир и Екатерина Борисовы (брат и сестра, совместно — 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Хорпякова, Нина Пугинская (по 4,99%), Владимир Чикин (3,00%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,86 млрд рублей (239-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,80 млрд, кредитный портфель — 4,10 млрд, обязательства перед населением — 4,77 млрд.